So schwer waren Franz Beckenbauers (†78) letzte Lebensjahre

Die Welt verabschiedet sich von einer Fußballlegende. Franz Beckenbauer (✝78) hat ein bewegtes Leben hinter sich: Jahrelang hatte er in der Fußballbundesliga unter anderem beim FC Bayern München gespielt, als Mannschaftskapitän die Weltmeisterschaft 1974 gewonnen und war später auch Nationaltrainer. Am Sonntag verstarb der Kaiser im Kreise seiner Liebsten. In seinen letzten Lebensjahren hatte Franz jedoch zunehmend mit Schicksalsschlägen zu kämpfen.

Schon seit einigen Jahren hat sich der Fußballfunktionär aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2015 musste er einen schlimmen Verlust verkraften: Sein Sohn Stephan Beckenbauer (✝46) verstarb an den Folgen eines Hirntumors. Seitdem ging es auch bei Franz gesundheitlich bergab. Er erlitt einen Augeninfarkt und erblindete auf einem Auge komplett. Zusätzlich erkrankte der Ex-Nationalspieler an Parkinson mit einhergehender Demenz und hatte mehrere Herzoperationen.

Immer wieder äußerten sich auch Freunde und Kollegen über den schlechten Zustand des Sportstars. Vor wenigen Monaten hatte sich noch Franz' Freund und Fußballkollege Lothar Matthäus (62) besorgt über dessen Gesundheit gezeigt. "Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. [...] Wir hoffen natürlich, dass der Weg in die andere Richtung geht", hatte er gegenüber RTL erläutert.

Getty Images Franz Beckenbauer im Juli 2019

Getty Images Franz Beckenbauer bei der Sky Champions Night

Klaus Werner / Future Image Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus, ehemalige Fußballer

