Trauerflor: FC Bayern zollt Franz Beckenbauer (†) Tribut

Der FC Bayern München zollt seinen Tribut! Am Montagabend machten traurige Neuigkeiten die Runde: Franz Beckenbauer (✝78) ist gestorben. Die Fußball-Ikone hatte schon seit einigen Jahren gesundheitliche Probleme und schlief am Wochenende im Kreise seiner Liebsten für immer ein. Die Trauer ist groß – zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen aus der Sportwelt sprechen dem Kaiser ihr Bedauern aus. So auch sein alter Verein: Thomas Tuchel (50) veranstaltet das Bayern-Training mit Trauerflor.

Wie Bild berichtet, führte der FC Bayern München am Dienstagmittag ein Geheimtraining aus. Einige Informationen sickerten trotzdem durch: Die Spieler des Rekordmeisters inklusive Trainer Thomas trugen eine schwarze Binde am Oberarm – ein Trauerflor für die verstorbene Legende. Auch vor dem Eingang zur Geschäftsstelle der Klubzentrale erinnert ein rot-weißer Blumenstrauß mit einer Kerze an Franz.

In seiner Karriere konnte Franz einige Erfolge erzielen. Mit 18 Jahren durfte er zum ersten Mal für die erste Mannschaft des FC Bayern München auflaufen. Damit startete seine steile Karriere – denn in den 13 kommenden Jahren schoss er 60 Tore als Profi für die Bayern, wurde deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Europapokalsieger. Ebenso erfolgreich war sein Wirken in der Nationalmannschaft: 14 Tore erzielte Franz im Deutschlandtrikot, wurde Rekordspieler und gewann 1972 nicht nur die Europameisterschaft, sondern 1974 auch noch die Weltmeisterschaft mit dem Team.

Getty Images Thomas Tuchel, Bayern-Trainer

Getty Images Franz Beckenbauer

Getty Images Franz Beckenbauer, 1974

