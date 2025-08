Pamela Reifs Ex Willi steigt in den "The Ultimate Hype"-Ring

Willi Whey (30) wird sich am 4. Oktober 2025 beim Event "The Ultimate Hype" in den Ring wagen. Die Nachricht über seine Teilnahme wurde auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats veröffentlicht und mit einem actiongeladenen Text begleitet: "Niemand weiß, wie er dem Zombie-Chaos entkam – aber alle wissen, wohin er jetzt unterwegs ist. Willi Whey rollt auf zwei Rädern direkt in den Ring." Die Bekanntgabe sorgte für Aufsehen. Prominente wie Joey Kelly (52) haben in den Kommentaren ihre Begeisterung gezeigt. Wer sein Gegner sein wird, bleibt jedoch noch ein Geheimnis.

Neben seinem sportlichen Engagement wird der Ex-Freund von Pamela Reif (29) auch als Promi-Personality wahrgenommen, was ihm bei vielen Fans zusätzlichen Applaus einbringt. "The Ultimate Hype" ist bereits durch mutige Teilnahmen von Reality-Größen bekannt und verspricht mit Willi eine spannende Show. Auch die Tatsache, dass der Kampf in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen stattfinden wird, hebt die Veranstaltung auf ein beeindruckendes Niveau. Die Fans des ehemaligen BMX-Fahrers freuen sich bereits darauf, ihren Star in einer neuen Rolle zu erleben.

Willi reiht sich damit in eine Riege interessanter Teilnehmer ein, die zu diesem Event erwartet werden. Namen wie Walentina Doronina (25), Chris Broy (36) und Christin Okpara (29) lassen auf ein Spektakel hoffen. Im Promiflash-Interview verriet die Blondine bereits mehr zu ihrer Vorbereitung auf den Kampf. "Ich trainiere wie eine Maschine – zweimal am Tag, sechs Tage die Woche", erklärte Walentina und ergänzte: "Ich gehe nicht in den Ring, um nett auszusehen – ich gehe rein, um abzuliefern."

Willi Whey im Juni 2024

Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

