Konny Reimann und Frau Manuela rocken Wacken-Bühne

Ein überraschender Auftritt erwartete die Besucher des diesjährigen Wacken-Open-Air-Festivals: Konny Reimann (69) und seine Frau Manuela (56), bekannt aus der TV-Show Goodbye Deutschland, betraten als Gäste die Bühne. Am ersten Tag des Festivals hielten die beiden Kult-Auswanderer eine sogenannte "Sabbelstunde" auf einer gemütlichen Klubbühne im Landgasthof ab. Für die beiden Realitystars war es ein besonderes Erlebnis. Auf Instagram schrieb Manuela: "Es war eine verdammt große Ehre, Teil dieser einzigartigen Atmosphäre zu sein. Die Energie war irre, das Publikum mega, und wir hatten einfach nur verdammt viel Spaß dabei!"

Den Fans schienen die unkonventionellen Gäste ebenfalls gefallen zu haben. Die Online-Kommentare reichten von lobenden Worten wie: "Mega Auftritt!" bis hin zu Wünschen, sie live miterlebt zu haben. Und das war noch nicht alles für Konny und Manuela: Am Freitag traten sie ein weiteres Mal auf – trotz des für Wacken typischen Regens. Manuela schilderte auf ihren Social-Media-Kanälen humorvoll ihre Anreise zum zweiten Auftritt, die durch den Festival-Matsch eine abenteuerliche Herausforderung wurde. "Mit einem Shuttle durch den Morast – das war wie eine wilde Achterbahnfahrt", so die Kult-Auswanderin über die Erfahrung.

Für Konny und Manuela, die sich nicht nur durch ihre Abenteuerlust, sondern auch durch ihre Nahbarkeit einen festen Platz in den Herzen ihrer Fans gesichert haben, war der Auftritt eine markante Abwechslung. Bekannt sind die beiden vor allem dafür, ihr Leben mit Humor und Pragmatismus anzugehen. Ursprünglich hatten sie ihre Reise mit "Goodbye Deutschland" als Auswanderer nach Texas begonnen, bevor sie später nach Hawaii weiterzogen. Doch auch nach so vielen Jahren im Rampenlicht scheint ihr Enthusiasmus kein bisschen nachgelassen zu haben – und die Bühne in Wacken war für sie offensichtlich keine Ausnahme.

Instagram / manuelareimann Manu und Konny Reimann, TV-Bekanntheiten

Instagram / manuelareimann Konny und Manu Reimann im April 2022

Getty Images Konny Reimann, TV-Star