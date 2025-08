Hausumbau startet endlich: Ana Johnson zieht mit Familie um

Ana (32) und Tim Johnson planen eine große Veränderung in ihrem Zuhause. Ihre Doppelhaushälfte soll mit dem Nachbarhaus verbunden werden. Um das zu realisieren, müssen die beiden Content Creator aber zwischenzeitlich von ihrem Zuhause in eine Übergangswohnung ziehen – und das wollten sie eigentlich schon vor Monaten tun! Bereits im Januar zeigten sie ihren Fans ihr Zuhause fürs "Wohnen auf Zeit", doch dann stagnierten die Pläne. Auf Instagram verkünden sie nun, sieben Monate später, dass es endlich losgeht. "Wir sind wieder ein Stück weiter Richtung Hausumbau und ziehen kommende Woche erst mal in unsere Übergangswohnung", schreiben sie zu einem humorvollen Video, auf dem sie zwischen ihren gepackten Kisten herumalbern.

Der ursprüngliche Plan war ein komplett anderer. Eigentlich hätten die Umbauarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt schon so gut wie fertig sein sollen. Weshalb genau sich alles so sehr verzögerte, thematisierten Ana und Tim nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt schien ihnen das Thema ziemlich viele Nerven zu rauben. Zudem widmeten sie sich in der Zwischenzeit etwas ganz anderem. Schon sein erstes Kind bekam das Paar mithilfe eines Embryotransfers. Vor wenigen Wochen starteten sie einen weiteren Versuch – und das mit Erfolg! Inzwischen ist Ana erneut schwanger und die beiden Kölner könnten nicht glücklicher sein. Ob ihr zweites kleines Wunder schon in ihrem umgebauten Haus oder doch noch in der Übergangswohnung das Licht der Welt erblicken wird, bleibt abzuwarten.

Ihr erstes Kind, ein Sohn namens Maui, wurde im Dezember 2023 geboren. Die Kinderwunschreise war eine lange und steinige für die beiden Instagram-Stars. Ana und Tim sind aber bekannt dafür, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen und jede Herausforderung anzunehmen. Die zwei kennen sich bereits seit ihrer Jugend – als junge Erwachsene wurden sie schließlich ein Paar. 2018 gaben sie sich das Jawort und sind seitdem sowohl privat als auch beruflich ein echtes Traumpaar.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson im Juli 2025

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui

