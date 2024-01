Willem Dafoe wird mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt!

Ihm wird eine ganz besondere Ehre zuteil! Willem Dafoe (68) hatte 1986 mit dem Film "Platoon" seinen großen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem ist der Schauspieler aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken und schlüpft regelmäßig in die verschiedensten Rollen. Für seine vielseitigen Schauspielleistungen wird der Spiderman-Star nun auf eine ganz besondere Art geehrt: Willem hat einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen!

Bei der wichtigen Auszeichnung war der Leinwandbösewicht natürlich nicht alleine: Seine Frau Giada Colagrande wich ihm nicht von der Seite und zeigte sich sichtlich stolz auf ihren Liebsten. Bei dem seltenen gemeinsamen Auftritt der beiden Turteltauben gab es schließlich neben dem Stern eine weitere Belohnung für den Filmstar: Seine Frau ehrte ihn mit einem liebevollen Kuss direkt über seiner neuesten Errungenschaft.

Eigentlich hatten seine Zukunftspläne jedoch ganz anders ausgesehen, wie Willem in einem früheren Interview gegenüber Bild verriet: "In meinen jungen Jahren war ich sehr fasziniert von der Raumfahrt. Die Vorstellung, dass ein Astronaut für eine gewisse Zeit in dieser kleinen, eingeschlossenen Raumkapsel lebt, hatte für mich als kleiner Junge etwas Machohaftes, Mutiges und Cooles an sich." Die Faszination sei sogar so weit gegangen, dass er sich an den Wochenenden in einen Schrank einschloss, um herauszufinden, wie lange er alleine bleiben konnte.

Getty Images Willem Dafoe, Schauspieler, mit seiner Frau Giada

Getty Images Willem Dafoe, Schauspieler, mit seiner Frau Giada

Getty Images Willem Dafoe, Schauspieler

