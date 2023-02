Vor der Schauspielerei: Willem Dafoe wollte Astronaut werden

Willem Dafoe (67) hat einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen! Aus der Schauspielwelt ist er heute nicht mehr wegzudenken: Nachdem er 1986 seinen Durchbruch im Film "Platoon" gefeiert hatte und dafür auch gleich eine Oscar-Nominierung einheimsen konnte, liefert er eine starke Charakterrolle nach der nächsten ab. Doch bevor er in Hollywood Fuß fassen konnte, hatte der US-Amerikaner eigentlich einen ganz anderen Plan: Willem träumte vom Weltall!

"In meinen jungen Jahren war ich sehr fasziniert von der Raumfahrt. Die Vorstellung, dass ein Astronaut für eine gewisse Zeit in dieser kleinen, eingeschlossenen Raumkapsel lebt, hatte für mich als kleiner Junge etwas Machohaftes, Mutiges und Cooles an sich", berichtete er Bild. Um für seinen großen Traum zu üben und sich schon mal an die Einsamkeit im All zu gewöhnen, griff Willem sogar zu ungewöhnlichen Mitteln: "Ich erinnere mich, dass ich mich an den Wochenenden, wenn ich keine Schule hatte, im Schrank eingeschlossen habe, um zu sehen, wie lange ich allein bleiben konnte."

Lange habe er es im Schrank dann allerdings nie ausgehalten – die Stille sei für ihn schwer zu ertragen. "Aber der Wille war da", witzelte er. Deswegen übe der Schauspieler auch heute noch, allein zu sein: "Damit man nicht abhängig ist von dieser Welt, von der ständigen, oft zwanghaften sozialen Interaktion."

