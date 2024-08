Jenna Ortega strahlt mit ihren Co-Stars bei Filmfestspielen

Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig feierte der Film "Beetlejuice Beetlejuice" Premiere – und der Cast der Fantasy-Fortsetzung sorgte für einige Wow-Momente: Hauptdarstellerin Jenna Ortega (21) verzauberte auf dem roten Teppich in einem roten, gerüschten Kleid und passendem Lippenstift und setzt sich damit deutlich von den übrigen Looks ab. Doch auch ihre Co-Stars konnten sich sehen lassen: Winona Ryder (52), die in dem Film die Rolle der Lydia Deetz spielt, posierte in einem auffälligen Rock mit Anzugjacke. Auch Monica Bellucci (59), die an der Seite von Regisseur und Partner Tim Burton (66) erschien, zog mit ihrem dramatischen Kleid mit XXL-Ausschnitt die Aufmerksamkeit auf sich. Willem Dafoe (69) blieb hingegen klassisch und strahlte in einem Anzug in die Kameras.

Für Jenna war der Auftritt auf dem roten Teppich ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere, die sie als Kinderstar begann. In einem Interview mit New York Times sprach sie auf dem Red Carpet offen über die Herausforderungen ihrer frühen Karriere: "Meine Mutter hatte gesehen, dass andere Kinder vielleicht nicht so gut beschützt oder versorgt wurden." Jenna betonte die Dankbarkeit gegenüber ihrer Mutter, die sie als eine Art "Wächterin" betrachtete. "Sie rief mich an und sagte, wie dankbar sie sei, dass alles gut lief und sie das miterleben konnte", erinnerte sich die Schauspielerin.

Jenna wurde vor einem Jahrzehnt durch ihre Rolle in der Comedy-Serie Jane the Virgin berühmt und hat seither ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Projekten unter Beweis gestellt, darunter Netflix' You, "Yes Day" und zwei der beliebten Scream-Filme. Aktuell erwarten die Fans mit Spannung die zweite Staffel der Serie Wednesday, die voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang 2025 veröffentlicht wird – allerdings hätte Jenna die Hauptrolle beinahe abgelehnt."Ich bekam die E-Mail und lehnte ab. Ich hatte so viel Fernsehen gemacht und wollte ins Filmgeschäft wechseln", verriet die 21-Jährige in einem früheren Interview mit Sunday Times. Erst die Zusammenarbeit mit Tim Burton überzeugte sie schließlich doch: "Tim ist eine Legende, und wir kamen sehr gut miteinander aus."

Getty Images Jenna Ortega in Venedig, August 2024

Getty Images Jenna Ortega und Tim Burton bei der Premiere von "Wednesday", November 2022

