Gibt es nächste Woche ein Urteil im Prozess um P. Diddy?

Die Gerichtsverhandlung gegen P. Diddy (55) beschäftigt aktuell die ganze Welt. Doch überraschend schnell könnte es jetzt zu einem ersten Ergebnis kommen. Wie TMZ berichtet, könnte die Jury schon kommende Woche ein Urteil fällen. Demnach kündigten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung an, ihre Beweisführung bis spätestens Mittwoch abgeschlossen zu haben – laut dem Richter würden dann am Donnerstag die Schlussplädoyers folgen. Sobald diese angehört wurden, werden die Geschworenen zur Beratung geschickt. Je nachdem, wie einig sich die Gruppe ist, wird diese mehrere Tage in Anspruch nehmen, weshalb ein Urteil für die erste Juli-Woche erwartet wird – vielleicht aber sogar früher.

Noch gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wie das Jury-Urteil ausfallen könnte. Die vergangenen drei Wochen wurden die Zeugenaussagen angehört, die die Details rund um die Freak-off-Partys und Diddys extremes Verhalten schilderten. Neben ehemaligen Sicherheitsleuten kam auch seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) zu Wort. Sie wurde in einem Hotel brutal von dem Rapper verprügelt und nahm ebenfalls an den berüchtigten Partys teil. Auch Videomaterial war Teil der Verhandlung. Laut OK! sollen die Reaktionen auf die Aufnahmen der Partys, auf denen wild gefeiert wurde und die Promis sich mit Drogen und Sex umgaben, zum Teil Entsetzen gewesen sein. So soll sich unter anderem eine Frau unbehaglich auf ihrem Stuhl bewegt haben – andere zuckten wohl auch zusammen.

Diddy steht aktuell wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht. Er wird unter anderem der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Wie extrem das Ausmaß seiner Sexskandale und gewalttätigen Aussetzer war, zeigten Fotos, die im Lauf der Verhandlung gezeigt wurden. Unter anderem ist darauf ein Messer zu sehen, mit dem Cassie sich gegen ihren Ex verteidigen musste und zudem die Tür versperrte, als der 55-Jährige auf sie losging. Sie erklärte dem Gericht: "Ich bekam viele unangekündigte Besuche von Sean und ich wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen." Zudem war auf den Bildern auch eine Verletzung zu sehen, die einen Schnitt über ihrer Augenbraue zeigte sowie blaue Flecken auf ihrem Körper.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige