Geheimrezept: Darum gewinnt Serkan Yavuz Reality-TV-Formate

Serkan Yavuz (32) hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehwelt entwickelt. Der Reality-TV-Profi kann dabei auf eine beeindruckende Erfolgsliste zurückblicken: Er holte sich bereits die Titel bei Shows wie Kampf der Realitystars und Das Sommerhaus der Stars. Auch seine beiden Teilnahmen an Bachelor in Paradise waren erfolgreich, zumindest in der Liebe – 2019 ging er mit Carina Spack (29) als Paar nach Hause, 2021 fand er in Samira Yavuz (31) seine große Liebe. In seinem Podcast "unREAL" verrät Serkan, was ihn bei Wettbewerben so erfolgreich macht: "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Für manche viel zu ehrgeizig, aber das ist egal. Das ist meine Einstellung: Ich gehe da hin und es kann nur einen Gewinner geben."

Besonders sein Einsatz zeichne ihn aus. "Ich bin keiner, der in der Hängematte liegt und nichts macht. Ich sorge schon dafür, dass Bums dahinter ist. Ich spiele das Spiel so, wie es sich gehört, und vielleicht darüber hinaus", erklärt er. Taktik und Strategie sind dabei seine Stärken. Aus diesen Gründen werde er immer wieder gerne zu Formaten eingeladen. Serkan erklärt, er habe sich mittlerweile einen gewissen Ruf erarbeitet und gehe daher mit üppigen Gagen nach Hause. Der Vater von zwei Töchtern betont: "Ich kriege zu 80 Prozent das, was ich mir vorstelle."

Seinen Start im Reality-TV-Geschäft fand Serkan 2019: Damals kämpfte er bei Die Bachelorette um das Herz von Gerda Lewis. Zwar konnte er am Ende nicht das Herz des Models für sich gewinnen, jedoch stand er noch im selben Jahr für das nächste Format vor der Kamera. Auch in diesem Jahr dürfen sich seine Fans wieder über eine Portion Serkan im Reality-TV freuen: Ab Herbst soll die neue Show "The Power" bei dem Streaminganbieter Joyn laufen. Mit dabei sind neben Serkan auch Dilara Kruse, Matthias Mangiapane (41), Emma Fernlund (24) und Vanessa Nwattu.

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023