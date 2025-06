"Undankbar": Ehemalige Freundin kritisiert Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (43) steht erneut in der Kritik. Die britische Moderatorin Lizzie Cundy, die ab 2013 einige Jahre eng mit der heutigen Ehefrau von Prinz Harry (40) befreundet war, hat in einem TV-Interview bei GB News nachgelegt. Lizzie warf der Herzogin vor, nach ihrem Kennenlernen vor zwölf Jahren zunächst freundlich und aufgeschlossen gewesen zu sein, sie jedoch mit Beginn ihrer Beziehung zu Prinz Harry im Jahr 2017 "geghostet" zu haben. Besonders schmerzhaft für Lizzie: Sie habe Meghan zuvor sogar bei der Partnersuche unterstützt. Meghan habe sie nach britischen "berühmten Kerlen" gefragt, so die Moderatorin.

Lizzie ließ im Gespräch zudem durchblicken, wie tief ihre Enttäuschung über die ehemalige Schauspielerin sitzt. Sie kritisierte nicht nur ihre eigene Behandlung durch Meghan, sondern sprach auch die anhaltenden Gerüchte über die Arbeitsbedingungen für Angestellte des royalen Ehepaares an. "Ich würde nicht mehr für sie arbeiten und kann verstehen, warum die Leute bei ihr aufhören", sagte sie und deutete an, dass die Zusammenarbeit mit Meghan alles andere als einfach sei. Unterstützt wird diese Aussage durch jüngste Berichte, wonach mehrere Mitarbeiter ihre Anstellung bei den Sussexes gekündigt haben. Meghan und Harry würden sich demnach häufig beschweren und nur wenig Dankbarkeit zeigen – diese Vorwürfe scheint die Herzogin bislang jedoch auszusitzen.

Meghan steht schon seit Langem im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Zwar hat sie eine treue Fangemeinde, doch negative Schlagzeilen und Anfeindungen sind für sie kein neues Phänomen. Die gebürtige Amerikanerin, die früher unter anderem in der Anwaltsserie Suits mitspielte, erklärte mehrfach, wie sehr ihr die öffentliche Wahrnehmung und Verurteilung zusetzen. Die verschiedenen Themen rund um ihre Familie, frühere Wegbegleiter und royale Spannungen reißen nicht ab – und verleihen dem Bild, das viele Menschen von ihr zu haben scheinen, eine eigene, oft unfreiwillige Dynamik.

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

Getty Images Lizzie Cundy, einstige Spielerfrau

Getty Images Herzogin Meghan, 2025