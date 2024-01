An Oti Mabuses Körper ist kurz nach der Geburt alles anders

Alles hat sich verändert. Die professionelle Tänzerin und Jurorin von "Dancing on Ice", Oti Mabuse (33), ist zum allerersten Mal Mama geworden. Ende vergangenen Jahres erblickte ihr Wonneproppen das Licht der Welt. Schon in den vergangenen Monaten gewährte sie ihrer Community mit Ehemann Marius lepure private Einblicke in die Schwangerschaft, sowie die ersten Wochen mit ihrem Neugeborenen. Nun spricht Oti Mabuse Klartext über ihren Körper nach der Geburt.

Oti gibt wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes auf Instagram offen zu: "Ich bin müde und alles ist weich." Ihr Körper sei nicht mehr wie der alte: "Natürlich hat sich mein Körper verändert. Ich habe einen Kopf, zwei Lungen, zwei Augen, zwei Beine, zwei Arme herausgepresst." Trotzdem kehrte die Profitänzerin nach drei Wochen wieder in ihr Tanzstudio zurück. "Ich bin jetzt erschöpft, aber ich hatte so eine gute Zeit mit den Gruppen und den Privatstunden", berichtet Oti.

Aber nicht nur der Körper der Tänzerin veränderte sich, auch ihr Alltag sieht jetzt ganz anders aus. Vor allem das Windelwechseln ist für Oti noch Gewöhnungssache – von ihrem Poonami-Trauma muss sich die 33-Jährige erst noch erholen. Ihre Eltern stünden ihr jedoch bei Baby-Fragen tatkräftig zur Seite.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Baby

Getty Images Oti Mabuse im Juli 2023

