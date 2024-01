Emotionale Worte: Die Scorpions trauern um Ex-Schlagzeuger

Die Trauer um James Kottak (61) ist groß. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass der langjährige Schlagzeuger der Scorpions verstorben ist. Er wurde nur 61 Jahre alt. 20 Jahre lang hatte der gebürtige US-Amerikaner mit der deutschen Band auf der Bühne gestanden, bis er die Gruppe 2016 schließlich verlassen hatte. Seine ehemaligen Kollegen widmen James nach seinem Tod rührende Worte zum Abschied.

Via Instagram teilt die Band rund um Frontmann Klaus Meine am Dienstagabend ein Foto ihres früheren Kollegen. Dazu heißt es: "James war ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und liebevoller Familienvater. Er war unser 'Bruder von einer anderen Mutter' und wird uns sehr fehlen." Abschließend schreiben die Musiker: "Rock 'n' Roll für immer. Ruhe in Frieden, James!"

Genaue Details zu James' Tod sind noch nicht bekannt. Lediglich der Ort seines Ablebens ist klar – der Schlagzeuger war in seiner Heimatstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky verstorben. Zur Todesursache wurden bisher noch keine Infos veröffentlicht.

