Die Scorpions kehren auf ihre Heimat-Bühne zurück! In den 1980er- und 1990er-Jahren feierte die Rockband mit Songs wie "Rock You Like a Hurricane" oder "No One Like You" große Erfolge. 2009 wurde die Musikgruppe heute bestehend aus Klaus Meine, Rudolf Schenker (72), Matthias Jabs, Paweł Mąciwoda und Micky Dee sogar mit einem Echo für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war die Band vor allem im Ausland aktiv und ging mehrmals auf Welttournee. In ihrer Heimstadt Hannover sind die Scorpions aber schon länger nicht mehr aufgetreten – bis jetzt!

Wie Bild berichtet, wolle die Band – sofern es die Gesundheitssituation zulasse – im Herbst 2021 wieder ein Konzert in Hannover spielen. "Wir freuen uns schon auf das Heimspiel! Hier spüre ich meine Wurzeln", verriet der Frontsänger Klaus. Immer, wenn er von den großen Tourneen nach Hause komme, tanke er dort bei seiner Familie und seinen Freunden wieder neue Kraft.

Auch wenn die Scorpions aktuell noch nicht wieder auftreten können, liegen sie keineswegs auf der faulen Haut – sondern arbeiten an einem neuen Album. Laut Klaus könnten die Fans einige Lieder daraus auch schon bei einem der anstehenden Konzerte zu hören bekommen: "Natürlich werden wir auch neue Songs im Set haben."

Anzeige

Getty Images Klaus Meine, Musiker

Anzeige

Getty Images Die Scorpions im Oktober 2019 in Rio de Janeiro

Anzeige

Getty Images Klaus Meine, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de