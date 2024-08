Scorpions-Gitarrist Rudolf feiert bei Awardshow Geburtstag

Vor wenigen Tagen mussten die Scorpions einige Konzerte ihrer "Love At First Sting"-Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. Nun hat die Band allerdings wieder allen Grund zum Feiern: Wie Bild berichtet, sind die Rocker bei den diesjährigen Metal Hammer Awards in Berlin in den Kategorien "Legend" und "Best German" nominiert. Doch damit nicht genug: Am Tag der Preisverleihung feiert der Gitarrist und Scorpions-Gründer Rudolf Schenker (75) seinen 76. Geburtstag!

Rudolf scheint es nicht zu stören, dass er seinen Ehrentag mit der Awardshow teilen muss. Ganz im Gegenteil, der Musiker verlegt einfach seine gesamte Party in die Eventlocation. "Natürlich wird meine Lebensgefährtin Tanya dabei sein, meine beiden Söhne und meine Enkel", stellt Rudolf klar und ergänzt: "Das ist ein stattliches Programm. Aber mein Leben ist jeden Tag turbulent, warum soll ich an meinem Geburtstag etwas ändern?"

Eigentlich wollten die Scorpions im Rahmen ihrer aktuellen Tour auch fünf Konzerte in Deutschland spielen. Die Band sah sich jedoch nach einem Treppensturz des Gitarristen Matthias Jabs (68) dazu gezwungen, die geplanten Termine abzusagen. Wie das Boulevardmagazin berichtete, brach sich Matthias bei seinem Unfall die Ferse und den kleinen Finger seiner linken Hand, was das Spielen einer Gitarre für den Musiker erheblich erschwert. Ob es einen Nachholtermin für die ausverkauften Shows geben wird, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Klaus Meine und Matthias Jabs im Dezember 2023

Getty Images Rudolf Schenker, Ralph Rieckermann, Klaus Meine, James Kottak und Pawel Maciwoda als Scorpions

