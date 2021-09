Die Scorpions kehren wieder zurück! Die Rockband rund um Rudolf Schenker (73) und Klaus Meine feierte in den 1980er und 1990er Jahren große Erfolge. Mit Songs wie "Rock You Like a Hurricane" oder "The Zoo" landeten sie sogar international große Hits. In den vergangenen Jahren ist es jedoch etwas ruhiger um die Hannoveraner geworden. Die Veröffentlichung ihres letzten Albums liegt mittlerweile über sechs Jahre zurück. Doch bald soll es endlich Nachschub geben: Die Scorpions bringen eine neue Platte raus!

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur gab die Band bekannt, dass ihre neue und insgesamt 19. Scheibe den Namen "Rock Believer" trägt und am 11. Februar 2022 erscheint. Die Veröffentlichung der ersten Single "Peacemaker" ist sogar noch in diesem Oktober geplant. "Das Album hat die Scorpions-DNA. [...] Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben", erklärte Frontmann Klaus.

Darüber hinaus möchten die Scorpions mit ihren neuen Songs auf Welttournee gehen. Der erste Auftritt soll im Mai 2022 in Las Vegas stattfinden – im Juni sind Konzerte in Deutschland geplant, darunter auch eins in ihrer Heimatstadt Hannover. "Wir können es nicht erwarten, wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen", machte Klaus deutlich.

Getty Images Die Scorpions, Band

Getty Images Rudolf Schenker und Klaus Meine im August 2021 in Bonn

ActionPress Bandmitglieder der Scorpions mit eigenem Bier, Oktober 2019

