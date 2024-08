Scorpions müssen geplante Deutschlandtour vorerst absagen

Eigentlich wollten die Scorpions im Rahmen ihrer "Love At First Sting"-Tour fünf Konzerte in Deutschland spielen. Doch nun erreicht eine besorgniserregende Nachricht die deutschen Fans der Band: Wie Bild berichtet, stürzte der Gitarrist Matthias Jabs (68) am Donnerstag eine Treppe hinunter und brach sich dabei seine Ferse und den kleinen Finger seiner linken Hand. Infolgedessen muss die Band ihre geplanten Shows nun schweren Herzens absagen. Mehr als 40.000 Ticketinhaber fieberten darauf hin, die Musiker live performen zu sehen. Ob die Termine nachgeholt werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Dem Musikmagazin Metal Hammer liegt ein Statement der Band vor. "Wir bedauern zutiefst, allen voran natürlich Matthias Jabs, dass durch den Unfall unseres Freundes und Scorpions-Leadgitarristen, die fünf Konzerte unserer Deutschlandtour nicht wie geplant im September stattfinden können", heißt es darin. Nach Absprache mit dem Tourveranstalter wolle die Gruppe "so bald wie möglich" bekannt geben, wie sie weiter verfahren werden. Die Shows sollten in Nürnberg starten. Anschließend wollte die Band um Klaus Meine auch die Bühnen in Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt unsicher machen.

Dass die Tour den Namen "Love At First Sting" trägt, hat einen ganz bestimmten Grund: Denselben Titel trägt auch das neunte Studioalbum der Scorpions. Dieses wurde im Jahr 1984 veröffentlicht und erwies sich als größter Erfolg der Hard-Rock-Band. Einige ihrer bekanntesten Songs wie "Rock You Like a Hurricane" oder "Bad Boys Running Wild" sind Teil des Albums. Im Vorfeld zeigte sich Frontmann Klaus noch euphorisch, wie die Boulevardzeitung berichtet: "Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren: Wir feiern 40 Jahre 'Love At First Sting.'"

Getty Images Matthias Jabs, Gitarrist der Scorpions

Getty Images Die Scorpions in London, 2011

