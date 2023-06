Neue Infos: Diese Stars sind beim GNTM-Finale mit dabei!

In einer Woche steht das große Germany's next Topmodel-Finale an! Heidi Klum (50) wird in wenigen Tagen die Siegerin der diesjährigen Staffel küren: Welche Kandidatinnen im Showdown um den Sieg kämpfen werden, ist bislang noch nicht klar – heute Abend hoffen noch Coco, Nicole, Selma, Vivien, Olivia und Somajia um den Einzug in die Liveshow. Jetzt sind aber endlich alle Infos zum GNTM-Finale bekannt!

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Castingshow verrät der Sender jetzt, dass die Finalistinnen während der Show in Köln am 15. Juni unter anderem ein Live-Fotoshooting absolvieren müssen. Zudem dürfen sich die Fans auf einen All-Stars-Walk mit zahlreichen Kandidatinnen freuen. Auch prominente Gäste werden mit im Studio sein: Neben Heidis Tochter Leni Klum (19), Kim Petras (30), Loreen (39), Jean Paul Gaultier (71) und Majnoon werden auch die Scorpions mit am Start sein.

Für die GNTM-Fans gibt es allerdings keine Möglichkeit, das Finale vor Ort mitzuverfolgen! "Im Studio werden unsere Finalistinnen von ihren Familien und Freunden unterstützt, deshalb wird es keine Tickets im Verkauf geben", erklärt das Team.

