Darauf wird erst einmal angestoßen! Seit ihrer Gründung, die über fünfzig Jahre zurückliegt, haben die Scorpions schon für den ein oder anderen Ohrwurm gesorgt. Mit Hits wie "Wind of Change" begeistert die fünfköpfige Rockband ihre Fans sowohl in Deutschland, als auch international. Jetzt wagten es die Musiker, in einer ganz anderen Branche Fuß zu fassen – die Jungs bringen ihr eigenes Bier auf den Markt!

Am vergangenen Dienstag wurde das Hopfen-Getränk im Hard Rock Café an den Landungsbrücken in Hamburg präsentiert. Bereits vorab betitelte Bandgründer Rudolf Schenker gegenüber der Allgäuer Zeitung die Mischung als "eines der besten Biere". Doch wie kam es überhaupt zu der Idee? "Die Hard & Heavy-Gemeinde trinkt gern gutes Bier und wir auch", erklärte Frontsänger Klaus Meine zu Bild. Der Durstlöscher mit Scorpions-Etikett soll nicht nur im Fanshop und bei Konzerten der Band zu kaufen sein – ab November soll das Gebräu auch im regulären Handel zu erwerben sein.

Auch mit ihrer Musik lassen die Künstler ihre Songliebhaber nicht im Stich: Für 2021 seien Konzerte in Deutschland geplant. Ob die Rocker dann nicht nur mit eigenem Bier, sondern auch neuen Tracks im Gepäck auf der Bühne stehen? "Man kann es nicht ausschließen, wir arbeiten daran", berichtete Klaus Meine.

Getty Images Die Mitglieder der Band "Scorpions", Dezember 2017

Getty Images Die "Scorpions" feiern ihr 50. Jubiläum, August 2015

Getty Images Klaus Meine, Frontsänger der Band "Scorpions"

