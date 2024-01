Franz Beckenbauer ist tot: Nun äußert sich seine Ex-Freundin

Franz Beckenbauer (✝78) hinterlässt eine große Lücke. Am Montagabend wurde bekannt, dass der ehemalige Fußballspieler und -trainer verstorben ist. Er soll seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben – darunter Parkinson und Demenz. Viele Sportgrößen und Promis wie Lionel Messi (36) oder Manuel Neuer (37) haben sich bereits zu seinem Verlust gemeldet. Nun widmet auch seine einstige Partnerin Diana Sandmann Franz emotionale Worte.

Die Fußballlegende und die Künstlerin hatten sich bereits in den 1970er-Jahren kennengelernt und waren sich daraufhin immer wieder beruflich begegnet. Sie wurden ein Paar und zogen 1977 sogar zusammen nach Amerika. "Die Jahre mit ihm waren wunderbar. Die Zeit, die wir zusammen hatten, sehr prägend. Ich möchte keine Sekunde davon missen. Diese Nähe, diese Liebe, die kann der Tod nicht nehmen. Das ist ein Geschenk, für das ich endlos dankbar bin", erzählt die 74-Jährige gegenüber Bild.

Der Anfang der zwölfjährigen Beziehung sei eine große Herausforderung gewesen. Beckenbauer war damals noch verheiratet – die Scheidung wurde erst 1990 vollzogen. Dann heiratete er seine zweite Ehefrau Sybille, von der er sich Anfang der 2000er Jahre jedoch wieder scheiden ließ. 2006 folgte dann die Hochzeit mit seiner Heidi. "Ich bin sehr dankbar, dass Heidi Franz so beschützt und in Würde hat gehen lassen. Sie hat ihn Mensch sein lassen in seiner letzten Phase", findet Diana.

Getty Images Franz Beckenbauer im Juli 2019

Getty Images Franz Beckenbauer

Getty Images Heidi und Franz Beckenbauer

