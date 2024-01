Sie war die große Liebe von Fußball-Ikone Franz Beckenbauer!

In ihr fand er sein Glück! Die Sportwelt trauert um seinen Kaiser – der Tod von Franz Beckenbauer (✝78) bewegt derzeit die Fußballfans auf der ganzen Welt. Doch die Sport-Ikone führte nicht nur ein aufregendes Leben auf dem Sportfeld: Auch sein Privatleben war durchaus turbulent – nach zwei gescheiterten Ehen hatte er jedoch die Richtige gefunden. Seine dritte Ehefrau war über 20 Jahre an der Seite des Fußballers. Sie war Franz' große Liebe!

Der Fußballfunktionär hatte Heidi 1999 beim FC Bayern München kennengelernt – Franz war zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner zweiten Ehefrau Sybille verheiratet. Nichtsdestotrotz hatte er 2000 zusammen mit der 21 Jahre jüngeren Heidi einen Sohn bekommen und verließ zwei Jahre später dann seine Ehefrau für die Blondine. Ein weiteres Kind, Tochter Francesca, folgte und das Paar heiratete dann klammheimlich während der Fußball-WM 2006. Die ehemalige Sekretärin unterstützte ihren Mann auch beruflich: Für die Wohltätigkeitsorganisation von Franz übernahm Heidi sogar das Management! "Dafür bin ich sehr dankbar", erzählte der Münchner 2022 im Gespräch mit Bild.

Viele Sportgrößen äußern sich derzeit zum Tod des Sportstars und zollen Franz Respekt. "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast", äußert sich Fußballer Thomas Müller (34) auf X. "Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie groß unsere Trauer ist – und dafür, welche Lücke Franz Beckenbauer hinterlässt", drückt Uli Hoeneß (72) seine Trauer auf der Website des FC Bayern Münchens aus.

Anzeige

Getty Images Heidi und Franz Beckenbauer

Anzeige

Getty Images Franz, Heidi und Joel Beckenbauer

Anzeige

Getty Images Thomas Müller und Franz Beckenbauer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de