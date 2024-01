Das sind die größten Skandale der Dschungelcamp-Geschichte

Sie sorgten in den vergangenen Staffeln für mächtig Aufsehen! Schon seit Jahren begeistert das Format Dschungelcamp deutschlandweit die Zuschauer vor den Fernsehern. In wenigen Tagen ist es wieder so weit: So werden unter anderem Mike Heiter (31), Sarah Kern (55) und Fabio Knez um die begehrte Dschungelkrone kämpfen. Doch bevor es richtig losgeht, blickt Promiflash auf die vergangenen Skandale im australischen Busch zurück!

Für viele Fans bleibt das Techtelmechtel zwischen Jay Khan (41) und Indira Weiß (44) sicherlich im Kopf: Die beiden nahmen 2011 an dem beliebten TV-Format teil und kamen sich dort sehr nahe – unvergesslich bleibt dabei die wilde Knutscherei im Dschungeltümpel. Nach ihrer Zeit in Down Under gingen Jay und Indira sogar rund sechs Monate als Paar gemeinsam durchs Leben. Viele Zuschauer hielten die Beziehung dennoch für PR. "Ich habe vor dem Format keine Silbe mit dieser Frau gesprochen. Ich kannte sie nicht!", erklärte Jay allerdings während seiner Zeit bei Promi Big Brother 2022.

Zwei Jahre später machte Patrick Nuo (41) ein überraschendes Geständnis: Er litt seit seiner Jugend an Pornosucht – mehr als drei Stunden täglich soll er solche Filme geschaut haben. 2014 hatte Michael Wendler (51) mit seiner Unentschlossenheit auf sich aufmerksam gemacht: Nach gerade einmal vier Tagen rief der Schlagersänger den berühmten Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und verließ damit das Camp. Kurz nach seinem Auszug änderte Michael seine Meinung wieder und wollte zurück zu seinen Mitkandidaten – das ging allerdings nicht.

2022 flog Janina Youssefian (41) bereits in der vierten Folge raus. Der Grund: Die TV-Bekanntheit beleidigte ihre Mitkandidatin Linda Nobat (28) in einem Streit rassistisch, woraufhin der Sender reagierte. "Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdient hat", schrieb Janina kurz darauf auf Instagram. Mit ihrem Affärendrama sorgen die Dschungelbegleitungen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (44) auch rund ein Jahr später immer noch für Aufsehen: So behauptete Iris Klein (56), dass ihr Ehemann sie mit der Schauspielerin betrogen hätte, während er seinen Ex-Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) vom Hotel Versace aus unterstützen sollte.

Sat.1 Jay Khan bei "Promi Big Brother"

Getty Images Michael Wendler im August 2014 in Köln

SAT.1 Iris Klein, TV-Star

