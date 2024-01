Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig hat Show nie gesehen!

Weiß er etwa nicht, worauf er sich eingelassen hat? In knapp zehn Tagen ist es endlich wieder so weit und ein Dutzend Promis ziehen in den australischen Urwald. Unter anderem wagt sich Schauspieler Heinz Hoenig (72) ans TV-Abenteuer Dschungelcamp. Die Show ist aus dem deutschen Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken, doch offenbar ist die Realityshow dennoch an einigen vorbeigezogen. Heinz hat ein Blind Date mit dem Dschungelcamp!

"Ich weiß nichts vom Dschungelcamp, ich habe das noch nie geguckt", gibt der 72-Jährige offen im Interview mit Bild zu. Das Format werde für ihn definitiv eine neue Erfahrung werden. Von den berühmt-berüchtigten Essensprüfungen habe Heinz aber schon gehört. "Die sind nicht gerade geschmackvoll. Wenn die mit dem Fraß ankommen, dann frage ich nur eins: Hat das schon mal einer gegessen? Lebt es noch? Das ist mir wichtig", erklärt er.

Aber was hat der "Das Boot"-Darsteller überhaupt in einer Show zu suchen, die er selbst nie gesehen hat? "Die Leute fragen, aus welchem Grund er da mitmacht. Die sollen mal abwarten! Mein Mann ist Schauspieler, seine Berufung ist es, Menschen zu unterhalten. Vor der Kamera, auf der Bühne oder wie jetzt in einem Reality-TV-Format", stellt Heinz' Frau Annika klar.

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Augustin,Christian Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika

