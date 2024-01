So rührend nimmt Sepp Maier Abschied von Franz Beckenbauer

Er verabschiedet sich. Am Montagabend wurden traurige Neuigkeiten bekannt: Der ehemalige Fußballspieler und -trainer Franz Beckenbauer (✝78) ist am Sonntag gestorben. Bereits seit einiger Zeit soll er mit gesundheitlichen Problemen – darunter Parkinson und Demenz – gekämpft haben. Mittlerweile haben sich viele Promis und Sportler zu dem schweren Verlust geäußert. Nun meldet sich auch Franz' ehemaliger Teamkollege Sepp Maier (79) zu Wort.

In einem offenen Brief, der auf der Website des FC Bayern München veröffentlicht wurde, widmet der Fußballstar seinem verstorbenen Ex-Kollegen einige emotionale Zeilen. "Was mir all die Jahre am meisten an ihm imponiert hat: Man hat immer zu ihm aufgeschaut – aber er hat nie auf andere herabgesehen", erinnert er sich an Franz zurück. Sepp sei überzeugt, dass es heute keinen Menschen mehr gibt, der so ist wie sein Freund. Und wäre er nicht gewesen, wäre der deutsche Fußball dem Keeper zufolge zudem um einige Erfolge ärmer. "Was würde ich dir jetzt gerne noch sagen? Dass du bitte im Himmel auf mich wartest. Ihr braucht da ja noch mich als Torwart", schließt er seine rührende Rede.

Schon zuvor hatte die Mannschaft von Franz' altem Verein in aller Stille Abschied genommen. Wie Bild berichtete, soll der Klub am Dienstag ein Geheimtraining durchgeführt haben. Die Spieler des Rekordmeisters sowie der Trainer Thomas Tuchel (50) hatten eine schwarze Binde am Oberarm getragen – einen Trauerflor für die verstorbene Fußballlegende.

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Sepp Maier, Fußballer

Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de