Bachelorette statt Bachelor? Twenty4tim sorgt für Aufsehen

Twenty4tim (24) sorgt wieder einmal für Aufsehen! Der Social-Media-Star schlüpfte jetzt in ein kurzes gelbes Kleid, kombinierte den Look mit langen blonden Haaren und posierte lasziv mit einer Rose in der Hand. "Hab' gehört, dass noch eine neue Bachelorette gesucht wird?", scherzte er unter den dazugehörigen Fotos auf Instagram und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Eventuell sollte das erste Date dann aber nicht im Pool stattfinden, sonst kommt das böse Erwachen." Die Bilder lösten sofort eine Welle der Begeisterung bei Fans und prominenten Freunden aus.

Unter dem Post überschlugen sich die Kommentare. Die Schauspielerin Anne Wünsche (33) zeigte sich beeindruckt: "Einfach krass hübsch", schrieb sie. Tims Mutter konnte sich einen amüsanten Kommentar ebenfalls nicht verkneifen: "Und es würde niemand merken." Auch Influencer David Lovric meldete sich zu Wort. "Ja, sehe ich dich. Zeit für Bi-Bachelorette", schrieb er und brachte Fans zum Schmunzeln. Zahlreiche Emojis mit Herzen und Herz-Augen unterstreichen die Begeisterung der Community für Tims selbstbewussten Auftritt.

Der 24-jährige Influencer, der bürgerlich Tim Maximilian Kampmann heißt, ist für seine Experimentierfreude bekannt und liebt es, mit Konventionen zu brechen. Sei es mit seinen schrillen Outfits oder seinen Ausflügen in das Showgeschäft: Tim genießt es, seine weibliche Seite gekonnt in Szene zu setzen und damit positive Nachrichten rund um Selbstakzeptanz zu verbreiten. Nicht nur Fans bewundern seine humorvolle Herangehensweise, auch Familie und Freunde scheinen seine covershoot-ähnlichen Momente voll zu unterstützen. Dabei bleibt Twenty4tim stets seiner unverkennbaren Mischung aus Ironie und Charme treu.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media Star

Anzeige Anzeige

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Juli 2025

Anzeige