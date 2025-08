Heftige Schmerzen: Yvonnedilauro leidet unter Hexenschuss

Yvonnedilauro (33), bekannt aus der Welt der sozialen Medien und Mutter von zwei Kindern, kämpft derzeit mit starken körperlichen Beschwerden. Die Influencerin berichtete in ihrer Instagram-Story von einem besonders schmerzhaften Erlebnis: "Wieso sind meine Nächte so schlimm? Erst wieder eine Schlafparalyse und um 6 Uhr morgens der Nackenschuss. Ich kann meinen Kopf kaum bewegen." Die Schmerzen seien so stark, dass sie sich "wie ein Fischstäbchen" gefühlt habe. Für Yvonnedilauro ist dies nicht das erste Mal, dass sie einen Nackenschuss erleidet, wie sie ebenfalls verriet: "Das letzte Mal hatte ich einen Nackenschuss in der Schwangerschaft."

Trotz der starken Beschwerden ließ sich die Influencerin nicht davon abhalten, am Geburtstag ihrer Schwägerin teilzunehmen. Mit einem warmen Kirschkernkissen versuchte sie, die Beschwerden zu lindern, wie sie weiter in ihrer Story erklärte: "Das Kirschkernkissen hilft schon ein bisschen, aber so ein Nackenschuss ist so maximal mies." Trotz ihrer Beschwerden bemühte sie sich offenbar, den Tag im Kreise der Familie zu verbringen und sich von der unangenehmen Situation nicht unterkriegen zu lassen.

Privat gibt sich Yvonnedilauro auf ihren Social-Media-Kanälen gern offen und nahbar, was bei ihren Fans gut ankommt. Ihre Kinder sind dabei oft Dreh- und Angelpunkt ihrer Inhalte. Ihre offene Art macht es ihren Anhängern leicht, sich mit ihr zu identifizieren – egal ob bei glücklichen Momenten oder, wie jetzt, in schwierigen Zeiten mit schmerzvollen Erlebnissen. Mit ihrer gewohnten Mischung aus Humor und Ehrlichkeit teilt Yvonnedilauro kleine Anekdoten aus ihrem Alltag und lässt keine Gelegenheit aus, trotz allem ihre positive Einstellung zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin