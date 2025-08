"My Oxford Year" mit Sofia Carson in 81 Ländern auf Platz 1

Sofia Carson ist zurück und begeistert erneut die Zuschauer! Ihr neuer Film "My Oxford Year" hat es in beeindruckenden 81 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts geschafft, wie Moviepilot berichtet. An der Seite der Hauptdarstellerin, bekannt aus Hits wie "Purple Hearts" und "Carry-On", steht Corey Mylchreest (27), der durch seine Rolle in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" ein bekanntes Gesicht für Streaming-Fans ist.

In "My Oxford Year" schlüpft Sofia in die Rolle der ehrgeizigen Amerikanerin Anna, die ihr Auslandsjahr in Oxford verbringen will, um ihre politische Karriere voranzutreiben. Doch alles ändert sich, als sie dem charmanten Jamie begegnet, der sie nicht nur mit seiner Art, sondern auch durch lebensverändernde Geheimnisse in ein emotionales Chaos stürzt. Der Film, basierend auf dem Bestseller von Julia Whelan, vereint berührende Momente mit dramatischen Spitzen und lebt nicht zuletzt von der malerischen Kulisse der berühmten Universität, die selbst Teil der Geschichte wird.

Sofia hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe bei Netflix entwickelt. Nach ihrem Durchbruch mit der Disney-Filmreihe "Descendants" konnte sie durch Projekte wie "Feel The Beat" und "Carry-On", das es auf Platz 2 der meistgesehenen Netflix-Filme aller Zeiten schaffte, ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Mit "My Oxford Year" fügt sie ihrer Erfolgsliste ein weiteres Kapitel hinzu – und zeigt erneut, warum sie zu den beliebtesten Stars der Plattform gehört.

Getty Images Sofia Carson und Corey Mylchreest auf der Premiere von "My Oxford Year"

Getty Images Corey Mylchreest bei den BAFTA Awards 2025

Getty Images Sofia Carson, Oscars 2023