Kein Match? "Are You The One?"-Sidar mag Julias Arsch nicht

Harte Worte! Bei Are You The One? fällt Publikumsliebling Sidar Sahin unangenehm auf. In der aktuellen Folge geht er mit Single Julia auf ein Date. Zunächst verstehen sie sich gut, dann macht der Make Love, Fake Love -Kandidat eine Ansage, die gar nicht gut ankommt. Er erklärt: Der Grund, warum Kandidatin Julia für ihn nicht in Frage kommt, ist ihr Hintern!

Für Julia zähle in erster Linie das gute Herz ihres Partners. Dann fragt die Kölnerin, welche drei Dinge Sidar am wichtigsten seien in einer Beziehung. Der antwortet prompt: "Arsch, Füße, Zähne." Weiter beschreibt er: "So eine Schnecke. Soll mir nicht auf die Eier gehen, soll korrekt sein..." Kann es denn sein, dass die beiden ein Perfect Match sind? Optisch würde sie zu null Prozent infrage kommen, stellt der Student klar. Sidar erläutert: "Dein Arsch ist nicht mein Typ von Arsch."

Dass für Julia das Date gelaufen ist, stößt bei Sidar auf Unverständnis. Er habe nur die Wahrheit gesagt, sie sei eben etwas überempfindlich. Die Zuschauer verstehen Julias Unmut – auf Instagram hagelt es Kritik. "Was denkt Sidar, wer er ist? Das mit Julia war ja mal unterste Schublade", echauffiert sich ein User. "Sidars Aussagen sind an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen" und "Bei seinen Worten bleibt mir echt der Mund offen stehen", finden weitere.

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Julia und Sidar auf einem Date

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Julia posiert

Are You the One?, RTL+ Sidar Sahin bei "Are You The One?"

