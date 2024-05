"Bauer sucht Frau International"-Markus wählt diese Hofdame!

Bei Markus wird es in der vierten Folge der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau International" ernst. Auch er muss sich nun entscheiden, welche seiner beiden Hofdamen vorerst bei ihm auf der portugiesischen Insel Madeira bleiben darf. Obwohl der Bauer betont, dass es ihm mit beiden Frauen gut gefalle und er überrascht von diesem harmonischen Dreier-Team sei, scheint er sich bei der Verkündung seiner Entscheidung sicher: "So leid mir das auch tut, ich habe mich vorerst dazu entschieden, dass Sarah weiterhin hierbleiben wird."

Im Einzelinterview begründet der Auswanderer näher, weshalb er sich gegen die 33-Jährige entschieden hat. Er habe bei ihr einfach nicht so viel Einsatz gesehen wie bei ihrer Konkurrentin. Thea habe in seinen Augen gewisse Dinge mit wenig Elan und wenig Motivation gemacht. "Wenn so was schon so beginnt, glaube ich nicht, dass das unter einem guten Stern steht", unterstreicht er seinen Beschluss. Die abgewiesene Dame ist sichtlich enttäuscht – überrascht sei sie aber nicht: "Weil ich auch eben nicht so gespürt habe, dass etwas von ihm kommt. Wäre da was gekommen, wäre ich, glaube ich, auch noch bisschen aktiver gewesen." Sarah hingegen kann ihr Glück kaum fassen: "Da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. [...] Aber das habe ich mir auch gewünscht, also dass wir mal nur zu zweit sind. Das ist, glaube ich, besser so."

Auch Markus scheint sehr glücklich darüber, die nächsten Tage in Zweisamkeit zu verbringen. Nach seiner Entscheidung umarmen er und seine Auserwählte sich innig. Von der anfänglichen Zurückhaltung der Brünetten ist nichts mehr zu spüren. Nach ihrer Ankunft auf dem Bauernhof in der vergangenen Folge äußerte sie sich noch verhalten: "Ich finde Markus recht gut und wer weiß, vielleicht entwickelt sich die Tage da auch eine gewisse Zuneigung." Aber auch für Markus scheint noch alles offen. Ob Sarah die richtige Partnerin für ihn sei oder ob es doch nur für eine Freundschaft reicht, werde die gemeinsame Zeit zeigen.

Sarah, Markus und Thea bei "Bauer sucht Frau International"

Markus und Sarah auf Madeira

