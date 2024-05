Nach der Met Gala: Doja Cat feiert in einem Hauch von Nichts

Nach der Met Gala wartete gestern Nacht schon der nächste Programmpunkt auf die Stars und Sternchen Hollywoods. Denn auch für die zahlreichen Afterpartys der Benefizgala schmissen sich die Promis erneut in Schale. Besonders die US-amerikanische Sängerin Doja Cat (28) sorgte mit ihrem gewagten Outfit für einen echten Hingucker! Denn die "Kiss Me More"-Interpretin erschien zu Richie Akivas Veranstaltung im Casa Cipriani in einem fast komplett durchsichtigen Look. Über einem knappen Tanga trug sie lediglich eine transparente Strumpfhose. Dazu kombinierte die Musikerin ein passendes Nylon-Oberteil, bei dem sie den BH komplett wegließ.

Bei den Fans sorgte ihr freizügiger Look für gespaltene Meinungen. Einige Nutzer auf X waren sich sicher: Wenn es jemand tragen kann, dann die Sängerin! "Doja steht einfach alles", schwärmte ein Fan auf der Plattform. Doch zahlreiche User zeigten sich auch weniger begeistert. Einige warfen der 28-Jährigen sogar vor, sie würde Kanye Wests (46) Frau Bianca Censori (29) imitieren, die bei ihren Outfits stets auf wenig Stoff setzt. "Ich dachte erst, Doja wäre Kanyes Frau... In letzter Zeit kann man die beiden gar nicht mehr auseinanderhalten", wunderte sich ein Fan.

Nicht nur mit ihrem gewagten Outfit versetzte Doja die Fans in Aufruhr. Auch ihre Begleitung sorgte für zahlreiche Spekulationen. Zur Met Gala und zur Afterparty erschien die "Streets"-Sängerin mit dem Designer Guram Gvasalia. Seit einigen Monaten verbringen der Kreativdirektor von Vetements und die Musikerin auffällig viel Zeit miteinander, wie immer wieder zahlreiche Schnappschüsse beweisen. Auch am vergangenen Abend wirkten die beiden sehr vertraut. Doch bisher ist nicht bekannt, ob Doja und Guram tatsächlich ein Paar sind.

ActionPress Doja Cat, Sängerin

Collage: ActionPress Collage: Guram Gvasalia und Doja Cat bei der Afterparty der Met Gala 2024

