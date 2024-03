Nach "Are You The One?": Sidar und Jana ziehen zusammen!

Sidar Sahin und Jana Klein haben sich bei Are You The One? kennen und lieben gelernt. Beim großen Wiedersehen gaben die beiden bekannt, dass sie ein Paar sind. Mittlerweile sind die beiden über ein halbes Jahr glücklich zusammen. Jetzt zeigt Jana: Das Paar zieht zusammen! In ihrer Instagram-Story postet sie nämlich ein Bild ihrer neuen gemeinsamen Wohnung. Dazu schreibt sie "Neues Kapitel" und markiert ihren Liebsten.

Zu Anfang sah es jedoch gar nicht nach der großen Liebe zwischen den beiden aus. Während der Show entschied sich Jana für einen anderen Teilnehmer: Ryan Wöhrl. Letztendlich klappte es zwischen der 25-Jährigen und dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten aber doch – und im Netz zeigt das Pärchen immer mal wieder öffentlich ihre Liebe. Anfang Februar teilten sie beispielsweise ein Foto von sich und Hund Gigo. Ihre Follower zeigten sich begeistert: "Gehts noch süßer?" und "Freue mich für euch mit" hieß es in den Kommentaren.

Doch leider musste das Paar auch schon Kritik erleben. Unter einem Beitrag aus ihrem gemeinsamen Urlaub schrieb eine Person: "Sie hat dich komplett verarscht, mein Beileid." Einige sind der Meinung, Sidar sei nur Janas zweite Wahl. Diesen Gerüchten widersprach die Reality-TV-Teilnehmerin jedoch im Interview mit Promiflash: "Sidar war nie meine zweite Wahl, sondern wie man am Anfang der Staffel gesehen hat, immer die erste. Unsere Wege haben sich nur getrennt und dann wieder gefunden."

Anzeige Anzeige

Instagram / sidarsahin01 Jana Klein, Sidar Sahin und Hund Gigo, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / janakl__ Sidar Sahin und Jana Klein

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Idee, dass die beiden zusammenziehen? Den beiden sei ihr Glück gegönnt! Ich finde das ein bisschen früh. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de