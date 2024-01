Laura Maria Rypa hatte einen missglückten Beauty-Eingriff

Sie plaudert private Details aus. Spätestens seit ihrer Beziehung zu Pietro Lombardi (31) steht Laura Maria Rypa (28) im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei hat es die Influencerin nicht immer leicht. Denn mit ihrem Beruf kommen auch die zahlreichen Kommentare der Online-Community – und diese zielen oftmals auf das Aussehen der Brünetten ab. Dennoch beteuerte die Verlobte des DSDS-Stars bisher, noch nie beim Beauty-Doc gewesen zu sein. Nun rudert sie zurück: Laura spricht im Netz über einen problematischen Eingriff.

In einem Q&A will ein Fan auf Instagram wissen, warum die 28-Jährige Fragen rund ums Thema Botox meide, worauf diese nur entgegnet: "Ich habe zu große Angst davor und würde es deshalb auch nicht machen." Doch das ist lange nicht das Pikanteste, das Laura in ihrer Fragerunde auspackt. "Ich habe mir vor vielen Jahren mal meine Lippe aufspritzen lassen", gibt sie daraufhin zu und betont wiederum, sie "habe allergisch darauf reagiert." Inzwischen halte sie sich deshalb von Beauty-Eingriffen fern. "[Ich] möchte natürlich altern und habe davor auch keine Angst", heißt es abschließend.

Zuletzt sorgte Laura weniger mit ihrem Aussehen als vielmehr mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit. Angeblich soll es zwischen ihr und Pietro ordentlich gekriselt haben. Das scheint jedoch schon wieder der Vergangenheit anzugehören. Zu Weihnachten machte sie ihrem Liebsten im Netz eine zuckersüße Liebeserklärung inklusive eines niedlichen Schnappschusses.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Getty Images Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

