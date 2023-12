Nach Krise: Laura Maria Rypa macht Pietro Liebeserklärung

Sie genießt das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten! Anfang Dezember hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Laura Maria Rypa (28) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) in einer Krise stecken: Das Paar war sich nämlich auf Social Media entfolgt. Zudem hatte die Content Creatorin kryptische Zeilen im Netz gepostet. Mittlerweile scheinen die beiden die Krise überwunden zu haben: Anlässlich des Weihnachtsfests teilt Laura jetzt liebevolle Worte für ihre kleine Familie...

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 28-Jährige jetzt einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit Pie, dessen Sohn Alessio (8), den er mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) hat, und ihrem gemeinsamen Nachwuchs Leano kuschelt. "An solchen besonderen Tagen, merkt man immer mehr, wie wichtig eine Familie ist und dass man zusammen sein kann. [...] Mein größtes Geschenk sitzt in meinem Herzen, wenn alle aus meiner Familie bei mir sind [...]. In dem Moment werden alle anderen Dinge unwichtig [...]. Diese Liebe, die wir zu den Kindern haben und sie zu uns, ist einfach unbezahlbar", zeigt sich Laura unter dem Beitrag dankbar.

Trotz der vermeintlichen Krise halten Laura und Pie weiter an ihren Hochzeitsplänen fest. Doch wann ist es denn endlich so weit? "Wir wollten heiraten, wenn Leano etwas älter ist. Damit er alles richtig miterleben kann", verriet die Beauty bereits auf der Social-Media-Plattform. Bis die Hochzeitsglocken läuten, kann es also noch ein wenig dauern, denn Leano noch nicht mal ein Jahr alt.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

