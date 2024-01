Ashley Judd erinnert sich an den Suizid ihrer Mutter zurück

Sie hinterlässt weiterhin eine tiefe Lücke bei ihren Liebsten. Nach einem jahrelangen Kampf gegen ihre Depressionen hatten im April 2022 erschütternde Nachrichten die Runde gemacht: Die Country-Sängerin Naomi Judd nahm sich im Alter von 76 Jahren das Leben. Auch wenn die psychischen Probleme ihrer Mutter bekannt waren, kam der Tod für ihre Tochter Ashley Judd (55) sehr plötzlich. Nun spricht sie erstmals über den Moment, als sie ihre Mutter nach dem Suizid fand...

In einer Folge des Podcasts "All There Is" erklärt die 55-Jährige, dass der Augenblick "traumatisch und unerwartet war, weil es ein Suizid war", sie dennoch froh sei, dass sie in diesem Moment für ihre Mutter da gewesen sei. "Selbst als ich das Zimmer betrat und sah, dass sie sich etwas angetan hatte, war das Erste, was ich sagte: 'Mama, ich sehe, wie sehr du gelitten hast, und es ist okay... Ich bin hier, und es ist okay loszulassen'", erinnert sich Naomi.

Nachdem die Schauspielerin Abschied von ihrer Mutter nehmen musste, sei sie mit der Polizei, die nach dem Tod ihrer Mutter ermittelte, konfrontiert worden. Wie Ashley in einem Gastbeitrag der New York Times schrieb, hatte sie sich bei den Befragungen "in die Enge getrieben" und "machtlos" gefühlt. "Die anwesenden Männer gaben uns das Gefühl, dass wir jeglicher Grenzen beraubt, verhört und in meinem Fall so behandelt wurden, als wäre ich eine mögliche Verdächtige beim Suizid meiner Mutter", kritisierte sie zudem.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Naomi Judd im Januar 2013

Getty Images Ashley und Naomi Judd bei einem Event in Nashville im Juni 2012

Getty Images Ashley Judd bei einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen



