Nach Tod ihrer Mutter: Wynonna Judd dankt Fans für Support

Wynonna Judd (58) findet emotionale Worte! Die Country-Sängerin musste einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als ihre Mutter Naomi Judd (✝76) im April diesen Jahres völlig unerwartet verstarb. Auch Monate nach dem Tod der Country-Ikone scheint Wynonna den Verlust noch gar nicht richtig realisiert zu haben. Bei einer Preisverleihung trat sie nun als Laudatorin auf – dort wendete sich an die Fans ihrer Mutter: Sie danke ihnen herzlich für die Unterstützung!

Bei den CMA Awards in Nashville präsentierte Wynonna den Preis für das beste Duo des Jahres. "Im Tod liegt auch Leben und hier stehe ich! Danke für eure Liebe und Unterstützung", richtete sie sich in ihrer Rede an die Fangemeinde. "Die vergangenen Monate waren eine Zeit der Trauer, aber auch eine Zeit der Dankbarkeit", fügte sie sichtlich bewegt hinzu.

Dass Wynonna den Preis für das beste Duo überreichte, ist kein Zufall – gemeinsam mit ihrer verstorbenen Mutter war sie jahrzehntelang ein erfolgreiches Gespann in der Countryszene. "Es ehrt mich nach wie vor einen Platz an der Country-Tafel zu haben und den CMA Award zu präsentieren, den Mama und ich siebenmal gewonnen haben", zeigte sie sich gerührt.

Anzeige

Getty Images Naomi Judd, Country-Legende

Anzeige

Getty Images Wynonna Judd im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Naomi und Wynonna Judd im Juni 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de