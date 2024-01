Star-Auflauf: Das waren die schönsten Looks der AFI Awards!

Diese Promis können sich sehen lassen! Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Stars und Sternchen bei der Preisverleihung der AFIs in Beverly Hills. Auch in diesem Jahr konnten so einige Filme und Serien auf einen der begehrten Awards hoffen – unter anderem "Killers of the Flower Moon" und "The Last of Us". Doch bevor die spannende Zeremonie begann, machten die anwesenden Promis auf dem Red Carpet Halt. Das waren die tollsten Looks des Abends!

Statt zu Barbie-Pink griff Margot Robbie (33) am Freitag zu einem Zweiteiler, bestehend aus einem kurzen korallfarbenen Oberteil mit einer funkelnden Brosche und einem schwarzen Rock. Auch Florence Pugh (28) entschied sich gegen ein Kleid. In einer cremefarbenen, weit geschnittenen Hose und einem Blazer in derselben Farbe, von dem bloß die oberen drei Knöpfe geschlossen waren, setzte sie ein wahres Fashion-Statement. Im selben Farbton zog Emily Blunt (40) in einem eleganten Look alle Blicke auf sich. Besonders ihr Poncho mit tiefem Ausschnitt war ein richtiger Hingucker. Julianne Moore (63) präsentierte sich dagegen ganz in schwarzem Leder – von ihrem Kleid bis hin zur Jacke!

Aber auch die Männer stehen den Frauen in nichts nach! Pedro Pascal (48) ist dafür bekannt, auf dem roten Teppich gerne in den Farbtopf zu greifen. Bei den American Film Institute Awards war es dieses Mal ein dunkelblaues Outfit, bestehend aus einer weiten Hose und einem übergroßen T-Shirt – selbst die Brille des Schauspielers war gigantisch. Jeremy Allen White (32) ließ es hingegen ganz in Schwarz und mit einem leicht durchsichtigen Oberteil unter dem Jackett eher klassischer angehen.

