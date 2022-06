Was für ein Auftritt! Gwen Stefani (52) ist dafür bekannt, dass sie sich bei ihren Looks auf Events auch nicht davor scheut, mal etwas Ausgefallenes auszuprobieren. So lief sie bei der diesjährigen Met Gala beispielsweise in einer neongrünen Top-Rock-Kombi über den roten Teppich. Dazu kombinierte die No Doubt-Frontfrau farblich passende Armstulpen sowie High Heels. Nun bewies die Blondine ein weiteres Mal ihr Händchen für Mode. Bei einer Gala bezauberte Gwen in einer XXL-Robe.

Am vergangenen Donnerstag fanden zum 48. Mal die AFI Life Achievement Awards in Hollywood statt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Blake Shelton (45) ließ sich die Sängerin ablichten und zog dabei in ihrem mehrfarbigen Kleid mit ausladendem Rock alle Blicke auf sich. Während das Oberteil des Gala-Looks noch in einem kühlen Weißton gehalten wurde, ging es ab Hüfthöhe zunächst in einen hellen und weiter unten immer dunkler werdenden Grünton über. Dazu kombinierte die Beauty weiße Pumps, die zwischenzeitlich immer mal wieder unter dem Rock zum Vorschein kamen. Bei der anschließenden Gala hielt sie zudem eine Rede zu Ehren von Julie Andrews (86), deren Lebenswerk an diesem Abend gewürdigt wurde.

Aus diesem Grund hatte sich die "Mary Poppins"-Darstellerin für das Event auch ordentlich in Schale geworfen. In einem dunkelblauen Kleid mit Tüll-Ärmeln bezauberte sie alle Anwesenden. Auch Ísis Valverde (35), Jane Seymour (71) und Héctor Elizondo begeisterten bei der Gala in Abendgarderobe. Während die gebürtige Brasilianerin ihr Dekolleté in einem schwarzen Kleid perfekt zur Geltung brachte, setzte die rothaarige Schönheit auf mehr Farbe. Der Plötzlich Prinzessin-Darsteller wiederum entschied sich für einen edlen Anzug.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den 48. AFI Life Achievement Awards

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Julie Andrews bei der AFI Life Achievement Award Gala 2022

Getty Images Ísis Valverde bei der AFI Life Achievement Award Gala im Juni 2022

Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

Getty Images Héctor Elizondo, Schauspieler

