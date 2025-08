Adam Sandlers Traum-Ehe: Wie man 22 Jahre gemeinsam meistert

Adam Sandler (58) und seine Frau Jackie Sandler (50) feiern ihre 22-jährige Ehe, die für das Paar immer noch "sehr besonders" ist. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2003, vier Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set von "Big Daddy", sind die beiden unzertrennlich. Fans sind überrascht, dass Jackie in über 20 Filmen von Adam mitwirkte, darunter auch im aktuellen Netflix-Film "Happy Gilmore 2", wo sie eine Ballettlehrerin spielt. Auch ihre Töchter Sadie und Sunny haben im Film Rollen übernommen. Laut Insidern gegenüber dem Magazin People genießen Adam und Jackie gemeinsame Abende mit Freunden oder gemütliche Filmnächte zu Hause.

Bereits in Interviews hat Adam geschwärmt, wie sehr er und Jackie auf einer Wellenlänge sind. "Wenn wir uns in die Augen schauen, passt es einfach", erklärte er gegenüber dem Newsportal. Jackie wiederum beschreibt Adam laut einem Insider als großartigen Vater und betont, wie glücklich sie über ihre Familie sei. Neben ihrem cineastischen Engagement ziehen sie es vor, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die beiden haben laut Freunden ihren eigenen kleinen sozialen Kreis und genießen die einfachen Dinge im Leben – ein Schlüssel zu ihrer stabilen Ehe.

Die Geschichte von Adam und Jackie ist geprägt von Authentizität und gegenseitiger Unterstützung. In einem früheren Interview mit dem Magazin AARP beschrieb Adam das Geheimnis ihrer glücklichen Partnerschaft so: "Wir versuchen einfach unser Bestes, das ist alles. Und wir denken nie daran, nicht zusammen zu sein. Wir sprechen immer über unsere gemeinsame Zukunft." Jackie, die vor ihrer Schauspielkarriere als Model arbeitete, lernte Adam zu Beginn seiner erfolgreichen Comedy-Karriere kennen. Das Paar teilt nicht nur die Liebe zur Familie, sondern auch die berufliche Zusammenarbeit, was ihre Beziehung zusätzlich stärkt. Adams Humor, kombiniert mit Jackies Bodenständigkeit, scheint das Erfolgsrezept ihrer Ehe zu sein. Ihre Töchter treten zunehmend in ihre Fußstapfen, was die Sandler-Familie noch enger zusammenschweißt.

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

Getty Images Sadie Sandler, Jackie Sandler, Adam Sandler und Sunny Sandler im November 2013

Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York