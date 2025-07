Gut bezahlt: So hoch soll das Vermögen von Adam Sandler sein

Adam Sandler (58), bekannt für seine charmanten Auftritte in Kultklassikern, hat kürzlich die Rückkehr seines Charakters Happy Gilmore im neuen Film "Happy Gilmore 2" angekündigt. Knapp 30 Jahre nach dem Original schlüpft er erneut in die Rolle des temperamentvollen Golfspielers, um seiner Filmtochter dabei zu helfen, ihren Balletttraum zu verwirklichen. Der Film, der am 25. Juli auf Netflix Premiere feierte, vereint Adam mit den alten Stars des ersten Teils, darunter Julie Bowen (55) und Christopher McDonald, und wartet zusätzlich mit prominenten Cameo-Auftritten wie John Daly (59) und Bad Bunny (31) auf.

Nicht weniger beeindruckend als seine Karriere ist jedoch das schwindelerregende Vermögen des Schauspielers, der im Herbst seine Comedyshow startet. Stand 2025 wird Adams Nettovermögen auf stolze 440 Millionen US-Dollar (umgerechnet 376.100.521 Euro) geschätzt. Allein im Jahr 2023 verdiente er laut dem Magazin Hello! 73 Millionen US-Dollar (umgerechnet 62.398.495 Euro) und war damit der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods. Besonders bemerkenswert ist sein Deal mit Netflix, der acht Filme umfasst und insgesamt 275 Millionen US-Dollar (umgerechnet 235.062.825 Euro) wert sein soll. Ursprünglich hatte Adam 2020 einen Vertrag über 250 Millionen für vier Filme unterschrieben, bevor die erfolgreiche Partnerschaft ausgebaut wurde. Zu seinen Netflix-Hits zählen Streifen wie "Murder Mystery", "Hubie Halloween" und der Animationsfilm "Leo".

Adam, der in Brooklyn geboren wurde und in New Hampshire aufwuchs, hatte wahrlich keinen Start im Luxus. Doch von den bescheidenen 2 Millionen Dollar (umgerechnet 1.709.547 Euro), die er 1996 für das Original "Happy Gilmore" erhielt, hat er sich zu einem der gefragtesten Hollywood-Stars entwickelt. Privat ist der Schauspieler, der seit 2003 mit Jackie Sandler (50) verheiratet ist, Familienmensch durch und durch. Mit ihren beiden gemeinsamen Töchtern verbringen die Sandlers oft Zeit abseits des Rampenlichts, ein Kontrast zu den schillernden Erfolgen in Adams beruflichem Leben, der ihn jedoch nahbar und bodenständig macht.

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Adam Sandler bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler