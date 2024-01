Das sind die Nominierungen der verschobenen Emmy Awards

Endlich ist es so weit! Seit Jahren wird mit Spannung die Verleihung der Emmy Awards verfolgt. Im vergangenen Jahr mussten die Film- und Serienfans allerdings auf das stargespickte Spektakel verzichten: Aufgrund des Streiks in Hollywood, bei dem Autoren und Schauspieler für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gingen, wurden die Emmys verschoben. Doch in wenigen Stunden ist es so weit: Die Emmys werden rund vier Monate nach dem eigentlichen Termin verliehen! Wer könnte dieses Mal die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen?

In der Kategorie "Beste Dramaserie" stehen die beliebten Shows "Andor", "Better Call Saul", House of the Dragon, "Succession", The Crown, "The Last of Us", "The White Lotus" und "Yellowjackets" zur Wahl. Wednesday, "The Bear", "Barry", "Jury Duty", Only Murders in the Building, "Ted Lasso", "Abbott Elementary" und "The Marvelous Mrs. Maisel" kämpfen wiederum um den Preis für die beste Komödie. Die Serien Dahmer, "Beef", "Daisy Jones & The Six", "Fleishman is in Trouble" und "Obi-wan Kenobi" hoffen auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Miniserie".

Doch auch so mancher Star könnte in wenigen Stunden Grund zur Freude haben: Pedro Pascal (48) wird versuchen, sich gegen seine Schauspielkollegen Jeff Bridges (74), Brian Cox, Kieran Culkin, Bob Odenkirk (61) und Jeremy Strong durchzusetzen und den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie mit nach Hause zu nehmen. Sharon Horgan, Melanie Lynskey (46), Elisabeth Moss (41), Bella Ramsey (20), Keri Russell (47) und Sarah Snook sind wiederum in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Dramaserie" nominiert.

"House Of The Dragon"

Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Pedro Pascal bei den Oscars 2023

