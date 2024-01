Autopsie: Die Todesursache von Alec Musser (†50) steht fest

Neue Erkenntnisse im Todesfall von Alec Musser. Der Schauspieler hatte in vielen Filmen und TV-Projekten mitgewirkt. Vor allem für seine Rollen in Adam Sandlers (57) Komödie "Kindsköpfe" und der beliebten TV-Serie "All My Children" ist er bekannt gewesen. Vor wenigen Tagen wurden jedoch schockierende Neuigkeiten bekannt: Der US-Amerikaner ist im Alter von nur 50 Jahren plötzlich verstorben. Nun ist Alecs Todesursache bekannt.

Laut einer Pressemitteilung des San Diego County Medical Examiner's Office, die Daily Mail vorliegt, ist die Autopsie des Verstorbenen abgeschlossen. Die Untersuchungen ergaben, dass Alec durch einen selbst ausgeführten Schuss in die Brust gestorben ist. Er sei am 13. Januar von seiner Verlobten Paige Press mit der Schusswunde im Badezimmer seines Hauses in Kalifornien tot aufgefunden worden.

Paige selbst äußerte sich zuvor schon zum Tod ihres Partners. "Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Wir waren so glücklich", trauerte sie auf Instagram unter einem Pärchenfoto der beiden. Ihr Herz sei gebrochen: "Ruhe in Frieden, Liebe meines Lebens. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Alec Musser bei der "Kindsköpfe" Premiere im Juni 2010

Getty Images Alec Musser

Getty Images Alec Musser, Schauspieler



