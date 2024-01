Reptilien-Star Brian Barczyk ist im Alter von 54 verstorben!

Die Angehörigen müssen nun Abschied nehmen. Brian Barczyk hatte sich als großer Reptilien-Enthusiast in der Doku-Serie "Venom Hunters" und auf YouTube einen Namen gemacht. Regelmäßig unterhielt der Tier-Fan seine Fans mit seinem Wissen. Doch auch seine Gesundheit thematisierte er auf seinem Kanal – Brian litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vor wenigen Tagen macht er öffentlich, dass er sich aufgrund seines Zustands in ein Hospiz begeben wird. Nun ist Brian mit 54 Jahren verstorben!

Diese traurige Nachricht verkündet das Team seines eröffneten Reptilien-Zoos in Michigan auf Instagram. "Im Namen der Familie Barczyk und unseres gesamten Teams im Reptarium verkünden wir mit tiefem Bedauern das Ableben unseres geliebten Brian Barczyk", schreiben sie und fügen hinzu: "Wir haben eine außergewöhnliche Person verloren – einen Visionär, Mentor und Freund." Seine Angehörigen, darunter auch seine Frau und die zwei Kinder Noah und Jade, werden ihn zutiefst vermissen und niemals vergessen.

Während seines Hospizaufenthalts verfasste Brian eine provisorische Abschiedsbotschaft, die er auf seinem YouTube-Channel teilte – er habe diese für den Fall aufgenommen, "dass die Dinge nicht so gut laufen würden", erklärt er darin. Er betont, den Kampf gegen den Krebs nie aufgegeben zu haben, denn er sei ein "zäher Mensch". Doch nun werde er "auf meine Familie und alle, die ich liebe, herabblicken können".

Anzeige

Instagram / snakebytestv Brian Barczyk spielt mit einem Reptil

Anzeige

Instagram / snakebytestv Brian Barczyk an Weihnachten

Anzeige

Instagram / snakebytestv Brian Barczyk und seine Frau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de