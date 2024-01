75. Emmy Awards: Das waren die schönsten Looks der Stars

Bei den Emmy Awards war modetechnisch wieder alles dabei. Am Montag wurde die begehrte Trophäe zum 75. Mal verliehen. Die Stars haben sich für die große Gala ordentlich herausgeputzt. Ein besonderer Hingucker auf dem riten Teppich war Suki Waterhouse (32). Die schwangere Schauspielerin setzte ihren Babybauch in einem knallroten Kleid in Szene. Aber auch Ellen Pompeo (54) und Jeremy Allen White (32) sorgten für einen echten Wow-Auftritt.

