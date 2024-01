Ehemaliger MMA-Kämpfer Diego Braga (†41) wurde ermordet

Erschreckende Neuigkeiten aus der Sportwelt. Von 2003 bis 2014 stieg Diego Braga regelmäßig als MMA-Kämpfer in den Ring. Dabei trat er unter anderem gegen Charles Oliveira und Milton Vieira an. Aber auch als Trainer stellte Diego sein Können unter Beweis und coachte unter anderem den Mittelgewichtler Anderson Silva bei einigen seiner UFC-Kämpfe. 2019 beendete er schließlich seine aktive Karriere als MMA-Kämpfer. Doch nun machen erschütternde Nachrichten die Runde: Diego wurde ermordet.

Das berichtet jetzt unter anderem Daily Mail. Demnach wurde die Leiche des Sportlers am vergangenen Montag gegen 3 Uhr in einem Slum von Rio de Janeiro gefunden. Laut der Polizei habe Diego versucht, in dem Viertel sein gestohlenes Motorrad zurückzuholen. Dort traf er allerdings auf eine Gruppe von Drogenhändlern, die Diego angegriffen und töteten.

Nach Angaben des Mediums wurde bereits ein Mordverdächtiger verhaftet: Der 18-jährige Taua da Silva soll die Tat bereits gestern gestanden haben. Nach seinen Angaben habe Diego "versucht zu fliehen, wurde aber gefasst und getötet". Seine Komplizen seien daraufhin geflohen. Ob der Diebstahl des Motorrads Grund für den Mord gewesen war, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Drogenhändler Diego fälschlicherweise für ein Mitglied einer Miliz hielten.

Instagram / diegobraga13 Diego Braga im September 2023

Instagram / diegobraga13 Diego Braga und sein Sohn Gabriel

Instagram / diegobraga13 Ex-MMA-Profi Diego Braga

