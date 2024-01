Gute Quoten: Staffelauftakt von "Die Bachelors" gelingt!

Die beiden Rosenkavaliere locken die Zuschauer vor den Bildschirm! In diesem Jahr wagt RTL mit seiner Kuppelshow Der Bachelor ein Experiment: Statt eines Junggesellen schickt der Sender in Die Bachelors gleich zwei ins Rennen, um die die Kandidatinnen buhlen können. Damit soll dem etwas eingestaubten Format zu neuem Erfolg verholfen werden. Zumindest der Staffelauftakt des neuen Formats ist schon mal geglückt!

Wie RTL berichtet, schalteten zur Free-TV-Premiere von "Die Bachelors" zahlreiche neugierige Zuschauer ein: Durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Show, darunter 700.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der relevanten Zielgruppe macht das einen guten Marktanteil von 12,5 Prozent aus. In der Primetime lag die Liebesshow so in etwa gleichauf mit TV total.

Entwarnung gibt es durch diese gute erste Quote für das Bachelor-Universum aber noch nicht: Denn die letzte Staffel mit Bachelor David Jackson startete auf einem ähnlich hohen Niveau. Im Laufe der Folgen rutschte die Show jedoch teilweise auf unter 8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Bachelors 2024

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

