Zwei Bachelors: So kommt das neue Konzept bei den Fans an

Ob dieses Duo überzeugen konnte? Am Mittwochabend flimmert die erste Folge von Die Bachelors über die Bildschirme. Bisher war es üblich, dass es nur einen Rosenkavalier gibt, der in der letzten Folge mit seiner Frau fürs Leben die Show verlässt. Doch für die neue Staffel überlegte sich der Sender etwas Neues – zwei Junggesellen begeben sich nämlich auf die Suche nach der großen Liebe! Wie das neue Konzept wohl bei den Fans ankommt?

Auf X, ehemals Twitter, kommentieren die Zuschauer das Geschehen und den neuen Kurs, den RTL mit den beiden Bachelors fährt. "Ich find’ das Konzept dieser Staffel eigentlich ganz cool. Bin gespannt", schreibt ein Fan. Doch nicht jeder findet Gefallen daran, wie diese Kommentare deutlich machen: "Ich weiß nicht, ob das Konzept mit zwei Bachelors mich überzeugen wird" oder "Das geht mir alles viel zu schnell! Welcher Trash-Newbie hat sich dieses Konzept ausgedacht?".

Es spalten sich also die Meinungen – eine weitere Änderung ist, dass die Bachelors Sebastian Klaus und Dennis Gries die Damen nicht wie gewohnt am Red Carpet empfangen. Bisher fuhren die Kandidatinnen in einer Limousine vor und wurden anschließend in Empfang genommen. Doch jetzt lernen die Männer die Ladys bei einem Einzeldate kennen. Überzeugen konnte diese Neugestaltung allerdings nicht. "Diese vorgezogenen Dates in der Heimat zur Kandidatinnen-Vorauswahl wirken zum Teil extrem peinlich und unangenehm und mir fehlt der feierliche Red-Carpet-Flair, den man sonst aus den ersten Folgen kannte" und "Ich glaube, ich fand die peinlichen Begrüßungsmomente vor der Villa besser", finden die Fans.

