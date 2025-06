"Ein Albtraum": Kim Virginia Hartung liegt im Krankenhaus

Kim Virginia Hartung (30) hat einen Schockmoment durchleben müssen. In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit mit, dass sie während eines kurzen Aufenthalts in Deutschland plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", schreibt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin. Was genau passiert ist, bleibt unklar, jedoch macht Kim Andeutungen, dass andere Personen an dem Vorfall beteiligt waren: "Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind."

Die Details zu dem Vorfall, der die schwangere TV-Persönlichkeit so aus der Bahn geworfen hat, hat sie bisher nicht verraten. Ihre Fans bittet sie jedoch um Geduld und Verständnis und kündigt an, sich am nächsten Tag mit weiteren Informationen zu melden. Die dramatische Nachricht schließt Kim mit den Worten ab: "Nach heute wird nichts mehr so sein wie vorher." Ihre kryptischen Aussagen sorgen seitdem für zahlreiche Spekulationen, während ihre Community Kim zahlreiche Genesungswünsche zukommen lässt.

Kim ist eigentlich nur für einen Zwischenstopp in Deutschland – ursprünglich wollte sie mit ihrem Liebsten Nikola Glumac (29) nach Serbien reisen. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und Nikola sind erst seit einigen Monaten ein Paar und scheinen seitdem unzertrennlich. Erst vor wenigen Stunden waren die beiden in ihrer Wahlheimat Dubai aufgebrochen, um sich auf die Reise nach Serbien zu machen – dort wollte Kim endlich die Familie ihres Liebsten kennenlernen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars