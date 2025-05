So reagierte Martins Familie auf "Die Bachelors"-Teilnahme

Martin Braun sorgt mit seiner Teilnahme an der Realityshow Die Bachelors für Gesprächsstoff – auch in seiner eigenen Familie. Er erzählte in einem Video auf Instagram, das von RTL gepostet wurde, dass seine Mutter zunächst verblüfft reagierte. "Meine Mutter hat erst mal gesagt: 'Oh Gott, wirklich?'", verriet er, betonte aber, dass dies keinesfalls negativ gemeint war, sondern eher die Aufregung widerspiegelte.

Die Reaktionen seiner Eltern könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Martins Vater nahm die Nachricht gelassen auf und gab seinem Sohn mit auf den Weg: "Joa, freu dich drauf. Viel Spaß." Für den neuen Bachelor dürfte es beruhigend sein, dass er den Rückhalt seines familiären Umfelds hat, während er sich gemeinsam mit Felix Stein auf die Suche nach der großen Liebe begibt.

Auch in anderen Lebensbereichen spielt Martins Familie eine große Rolle, denn er ist Vater von zwei Töchtern. Als er vorübergehend den Alltag mit ihnen gegen das Abenteuer der Dating-Show eintauschte, fiel ihm das nicht leicht, wie er gegenüber RTL erwähnte. Für Martin ist es eine Herausforderung, diese Balance zwischen Familie und TV-Karriere zu finden. Doch er gibt sich Mühe, diesen Spagat bestmöglich zu meistern.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Instagram / martinbrn89 "Die Bachelors"-Kandidat Martin Braun

