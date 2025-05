Diese Tipps hat Ex-Bachelor Dennis Gries für die Nachfolger

Seit Kurzem sind die neuen Rosenkavaliere von Die Bachelors bekannt. In der kommenden Staffel begeben sich Felix Stein und Martin Braun auf die Reise, unter Dutzenden Frauen die richtige Partnerin zu finden. Im vergangenen Jahr übernahm Dennis Gries gemeinsam mit Sebastian Klaus (37) diese Rolle – weshalb Promiflash nun nachhakt, ob es etwas gibt, was er den beiden Männern mit auf den Weg geben möchte. "Seid ihr selbst, hört auf euer Bauchgefühl – und verliert bei all dem Trubel nie den Blick für das Wesentliche: ehrliche Verbindungen", betont der Fitnesskaufmann.

Der Ex-Bachelor hat aber noch etwas Wichtiges hinzuzufügen: "Und vor allem: Genießt die Reise, sie ist einmalig", verdeutlicht er und ergänzt: "Ich wünsche Felix und Martin auf jeden Fall eine unvergessliche Rosenreise!" Darüber hinaus gibt Dennis zu, dass er selbst sehr gespannt ist, was die kommende Staffel für den Fotografen und den Finanzanlagefachmann bereithält – er werde sich die Folgen "auf jeden Fall" angucken. "Ich bin neugierig, wie sich unsere Nachfolger schlagen und was für Geschichten sich entwickeln", erklärt die TV-Persönlichkeit gegenüber Promiflash.

Felix und Martin werden bereits kommenden Monat bei "Die Bachelors" zu sehen sein. Gegenüber RTL verrieten die beiden Väter im Vorfeld, was sie in ihrer Traumfrau suchen – und stellten klar, dass sie keine Partnerin suchen, die als Mutterersatz für ihre Kinder fungiert. "Man sucht ja jemanden, mit dem man Zeit verbringt, mit dem man gemeinsame Erlebnisse teilen und Erfahrungen sammeln kann, mit dem man durchs Leben geht", erklärte Felix, während sein Bachelor-Kollege anmerkte: "Ich möchte jemanden haben, bei dem ich der größte Fan der Person sein kann und alles pushen kann, egal was sie macht."

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige