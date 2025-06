So ähnlich sieht Ernest seiner Mutter Prinzessin Eugenie

Prinzessin Eugenie (35) ließ die Herzen der Royal-Fans höherschlagen, als sie anlässlich des zweiten Geburtstags ihres Sohnes Ernest (2) auf Instagram eine Reihe bisher unbekannter Familienfotos veröffentlichte. Die Aufnahmen zeigen nicht nur den kleinen Ernest, sondern auch seinen älteren Bruder August (4) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (39). Zu den liebevollen Schnappschüssen – entstanden beim Gärtnern, auf Spaziergängen und im Urlaub – schrieb Eugenie: "Alles Gute zum Geburtstag mein Liebling Ernie. Heute wirst du 2!" Die Fans waren begeistert und überhäuften den Post mit Glückwünschen.

Besonders ins Auge fiel dabei: Ernest ist seiner berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. "Oh mein Gott, er ist wirklich eine Mini-Eugenie!", schrieb ein User laut Hello!. Andere stimmten zu und bemerkten, dass Ernest wie eine jüngere Version der Prinzessin aussehe. Die Familie lebt bewusst zurückgezogen und meidet das Rampenlicht, so gut es geht. Eugenie, die keine offizielle Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie innehat, legt großen Wert darauf, ihren Kindern eine möglichst normale und geschützte Kindheit zu ermöglichen. Dennoch zeigt sie sich bei besonderen royalen Anlässen gelegentlich gemeinsam mit ihrer Familie – auch wenn solch private Einblicke wie dieser eher selten sind.

Ernest, der am 30. Mai 2023 das Licht der Welt erblickte, ist das jüngste Mitglied der kleinen Familie. Sein großer Bruder August wurde bereits Anfang 2021 geboren. Prinzessin Eugenie, die dafür bekannt ist, ihre privaten Familienmomente mit Bedacht zu wählen, gewährt mit ihrem Instagram-Post nun erneut einen seltenen, aber umso liebevolleren Blick in ihren Alltag. Die spontane und herzliche Atmosphäre, die auf den Bildern spürbar wird, unterstreicht genau das, was Eugenie in ihren emotionalen Zeilen über ihren "Goldjungen" ausdrückt. Sie zeigt: Auch abseits der Paläste wird Königskindern offenbar viel Liebe, Geborgenheit – und ganz normale Familienzeit geschenkt.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenies Sohn Ernest 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn Ernest

